Polarlichter heute - vielleicht die letzte Chance

In dieser Woche haben Polarlichter den Nachthimmel über dem Südwesten rötlich, pink und grün gefärbt. Noch haben Fans die Chance, das Himmelsspektakel zu sehen.

Wer Polarlichter sehen will, muss sich jetzt ranhalten: In der Nacht auf Freitag besteht im Südwesten nochmal die Chance, das Farbspiel am Himmel zu sehen. „Die Wahrscheinlichkeit ist nach wie vor erhöht, aber es flaut dann jetzt halt auch ab“, sagte Carolin Liefke, stellvertretende Leiterin am Haus der Astronomie in Heidelberg. „Wenn man draußen ist, dann einfach mal gucken.“ Es sei nicht zu sagen, wann die Chancen in der kommenden Nacht am besten stünden.

Liefke berichtete, dass die Polarlichter in der Nacht auf Donnerstag nicht mehr so hell und farbenfroh waren wie in der vorherigen Nacht. Das Wetter war schlechter als erwartet, und es gab einfach weniger Polarlichter. In der Nacht auf Mittwoch hingegen waren die rötlichen, pinken und teilweise grünen Lichteffekte laut Liefke über weite Teile Baden-Württembergs bis hin zu den Alpen sichtbar.

Gutes Wetter für Polarlichter-Fans heute?

Sollte das Lichtspektakel erneut auftreten, sieht der Deutsche Wetterdienst (DWD) zumindest die Chance auf etwas besseres Wetter als in der Nacht auf Donnerstag. In der kommenden Nacht solle es wolkig bis gering bewölkt werden, in den Flussniederungen teilweise auch neblig, sagte ein Meteorologe des DWD. „Wenn wir Glück haben, klart es etwas mehr auf als gestern.“

Auch über Niedersachsen waren die Polarlichter zu sehen. Foto: Markus Hibbeler/dpa

Polarlichter über Norddeutschland

Laut Liefke sind Sonnenteilchen für das farbenfrohe Leuchten verantwortlich, das normalerweise in nördlichen Gebieten beobachtet wird. Diese Teilchen reagieren in der Erdatmosphäre mit anderen Partikeln und wurden bei einer Sonneneruption freigesetzt. Je weiter nördlich man sich befindet, desto größer die Chance auf Polarlichter – etwa in Norddeutschland oder besser noch am Polarkreis.