Kann man heute Polarlichter sehen in Deutschland?

1 Heute Nacht gibt es keine Chance mehr auf Polarlichter. Foto: Jacktamrong / shutterstock.com

Letzte Nacht bestand die Chance, in Deutschland Polarlichter zu sehen. Wie sieht es heute Nacht aus?











In der Nacht zum Freitag (7. November) hat ein starker geomagnetischer Sturm den Himmel über Europa teilweise leuchten lassen. Theoretisch hätten die Polarlichter sogar im Norden Deutschlands für ein Leuchten am Nachthimmel sorgen können. Doch wer gehofft hat, heute eine zweite Chance zu haben, wird enttäuscht. Die Sonnenaktivität lässt deutlich nach und damit auch die Chance auf Polarlichter in südlicheren Regionen.