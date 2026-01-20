Polarlichter in Bayern: Gibt es heute wieder Nordlichter?

In der vergangenen Nacht tanzten Polarlichter am Himmel über Bayern. Gibt es auch in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Chance, das Himmelsspektakel hier zu sehen?
In Bayern waren in der Nacht zum 20. Januar 2026 Nordlichter am Himmel zu sehen. Die Seite www.polarlicht-vorhersage.de hatte vorher die Wahrscheinlichkeit auf Nordlichtsichtungen als „extrem hoch“ eingestuft (Stand: 19.1.2026 - 22.00 Uhr) und richtig gelegen. Auf der Vorhersage-Seite gibt es nach wie vor eine Polarlichtvorwarnung für die Zeit vom 19. bis 20. Januar. Dort heißt es: „Am 18. Januar 2026 um 18:00 UTC ereignete sich ein LD-Flare der Klasse X1.9. Auf dem CCOR-1-Instrument des GOES-Satelliten ist ein erdgerichteter Full-Halo-CME zu sehen. Dieser wird die Erde voraussichtlich in etwa 24 bis 48 Stunden erreichen. Dann ist mit starken geomagnetischen Störungen zu rechnen. Helle Polarlichter sind möglich.“