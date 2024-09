„Polaris Dawn“: SpaceX startet Mission mit erstem privaten Weltraumspaziergang

1 Die „Polaris Dawn“-Mission startete am Morgen vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral. Foto: AFP/CHANDAN KHANNA

Nach mehrmaligen Aufschub hat das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX seine Mission „Polaris Dawn“ gestartet, in deren Verlauf der bislang erste privat finanzierte Weltraumspaziergang stattfinden soll. Die Rakete mit der Dragon-Kapsel sei am Dienstag abgehoben, teilte das Unternehmen im Onlinedienst X mit. Während der sechstägigen Mission sollen sich die vier Raumfahrer in der Kapsel bis zu 1400 Kilometer von der Erde entfernen - so weit wie kein Astronaut seit den Apollo-Mondmissionen.