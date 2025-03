Polar Music Prize: Queen unter Polarpreisträgern

3 Die Kultband Queen um Brian May zählt zu den diesjährigen Polarpreisträgern. (Archivbild) Foto: Aaron Chown/PA Wire/dpa

Queen, Herbie Hancock und Barbara Hannigan kommen aus ganz unterschiedlichen Musikwelten, haben in diesem Jahr aber eines gemeinsam: Sie werden in Schweden mit einem prestigeträchtigen Preis geehrt.











Stockholm - Die Rockband Queen zählt zu den diesjährigen Preisträgern des renommierten schwedischen Polar-Musikpreises. Die Kultgruppe aus Großbritannien ("Bohemian Rhapsody", "We Will Rock You") wird in diesem Jahr zusammen mit der amerikanischen Jazz-Legende Herbie Hancock und der kanadischen Sopranistin und Dirigentin Barbara Hannigan ausgezeichnet. Das gaben die Organisatoren des Polar Music Prize bekannt. Überreicht werden die Preise am 27. Mai in Stockholm.