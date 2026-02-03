Poker um TV-Rechte: Verschwindet die Darts-WM im Pay-TV?

Deutsche Fans sehen das Turnier im Ally Pally bislang kostenlos. Ob das so bleibt, ist offen. Die steigenden Zuschauerzahlen machen den Kneipensport für viele TV-Anbieter interessant.
Die deutschen Darts-Fans leben in einer Art TV-Paradies. Wenn im legendären Alexandra Palace in London der Weltmeister gesucht wird, können sie kostenlos zuschauen. Der frei zu empfangende Spartensender Sport1 überträgt stundenlang und wird das auch bei der kommenden WM noch einmal tun. Aber über die Zeit danach wird gerade verhandelt – Ausgang offen.