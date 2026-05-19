Sie hat es wieder getan: Nach ihrem Auftritt mit durchsichtigem Oberteil bei der "Euphoria"-Premiere ließ Natasha Lyonne erneut tief blicken. Bei einer Party im Rahmen des Filmfestival in Cannes trug sie ein Kleid, das nichts der Fantasie überließ.
Natasha Lyonne (47) überließ in Cannes nicht viel der Vorstellungskraft. Die "Poker Face"-Schauspielerin trug bei einem Auftritt auf dem roten Teppich ein durchsichtiges Outfit. Darunter hatte sie keinen BH an. Ihre Brüste waren unter den silbrig glänzenden Maschen des Kleides deutlich zu sehen. Das Dress hatte die "American Pie"-Darstellerin mit schwarzen Stiefeln kombiniert, die bis übers Knie reichten.