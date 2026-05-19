Sie hat es wieder getan: Nach ihrem Auftritt mit durchsichtigem Oberteil bei der "Euphoria"-Premiere ließ Natasha Lyonne erneut tief blicken. Bei einer Party im Rahmen des Filmfestival in Cannes trug sie ein Kleid, das nichts der Fantasie überließ.

Natasha Lyonne (47) überließ in Cannes nicht viel der Vorstellungskraft. Die "Poker Face"-Schauspielerin trug bei einem Auftritt auf dem roten Teppich ein durchsichtiges Outfit. Darunter hatte sie keinen BH an. Ihre Brüste waren unter den silbrig glänzenden Maschen des Kleides deutlich zu sehen. Das Dress hatte die "American Pie"-Darstellerin mit schwarzen Stiefeln kombiniert, die bis übers Knie reichten.

Über dem durchsichtigen Kleid hatte Natasha Lyonne einen weiten weißen Mantel gezogen. Auf dem Kopf trug sie eine Baseballkappe, im Gesicht eine dunkle Sonnenbrille.

Natasha Lyonne besuchte in diesem Outfit beim Filmfestival die Aftershow-Party der Premiere des Films "Avedon", Ron Howards (72) Doku über den legendären Fotografen Richard Avedon (1923-2004). Lyonne ist mit dessen Enkel, Model Matthew Avedon, liiert. Er begleitete die Schauspielerin zu der Feier.

Natasha Lyonne: Ebenfalls transparent bei "Euphoria"-Premiere

Natasha Lyonne ist eine Wiederholungstäterin in Sachen Transparenz auf dem roten Teppich. Erst Anfang April besuchte sie in einem ebenfalls durchsichtigen Oberteil die Premierenfeier der dritten Staffel von "Euphoria". Über einem angedeuteten nude-farbenen Korsett trug sie ein Top, das noch weniger bedeckte als das Kleid in Cannes.

Anfang Januar dieses Jahres hatte Natasha Lyonne bekannt gegeben, nach zehn Jahren Abstinenz einen Rückfall erlitten zu haben. Ende März 2026 meldete sie sich bei ihren Fans und verkündete, wieder auf den Beinen zu sein. "Ich bin stolz, berichten zu können, dass es diesem Kind wieder viel besser geht und es wieder auf den Beinen ist", vermeldete sie auf X. Zuvor hatte die ehemalige Jugenddarstellerin mit Heroin, Kokain und Alkohol zu kämpfen.

Zuletzt gab Natasha Lyonne aber wieder Anlass zur Sorge. Sie wurde aus einem Flugzeug geworfen, nachdem sie den Aufforderungen des Bordpersonals nicht nachgekommen war.