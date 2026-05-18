Pokalfinale des VfB Stuttgart: Wo kann man das Endspiel schauen?

Es gibt ein Public Viewing am Mercedes-Museum. Wer dort keinen Platz findet, kann auch anderswo das Finale gegen Bayern München schauen. Eine Auswahl.

Die Bundesliga-Saison ist rum. Der Fernseh-Sommer beginnt. Für alle, die in der Praxis mitunter fehlbar sind, in der Theorie aber jeden Ball stoppen, ihn in den Winkel jagen oder jeden Ball halten, startet nun die Hochzeit. Am Pfingstsamstag kann man sich schon mal gemeinsam für die WM warmbruddeln und warmjubeln. Beim Pokalfinale des VfB Stuttgart gegen Bayern München (20 Uhr).

Wo kann man das schauen? Klar vor dem heimischen Fernseher oder im Garten beim Grillen. Denn das Spiel kommt in der ARD, man braucht also kein Abo bei einem Streamingdienst. Das führt auch dazu, dass in jeder Kneipier, der einen Fernseher hat, das Spiel zeigen kann. Wer aushäusig schauen will, hat dazu also viele Gelegenheiten.

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15.000 Menschen finden Platz vor dem Mercedes-Museum. Dort hat der VfB ein Public Viewing organisiert. In der Hoffnung, dass man am Ende des Abends nicht diesen Begriff wörtlich übersetzen muss. Der bedeutet nämlich im Englischen nicht gemeinsames Fußballgucken, sondern die öffentliche Aufbahrung eines Leichnams. Hoffen wir mal, dass auf dem Museumshügel nicht viele VfB-Herzen beerdigt werden müssen.

In der Alten Schule ist man mit dem VfB seit jeher eng verbunden. Foto: Pressefoto Baumann

Doch das Fan-Dasein ist ja stets von Hoffnung geprägt. So wie das Wirts-Dasein. Die einen hoffen auf Siege und Titel, die anderen auf guten Umsatz. Im besten Falle kommt alles zusammen. Natürlich wird das Spiel nicht nur, aber in allen bekannten Fußball-Kneipen der Stadt gezeigt. Eine Auswahl ohne Anspruch auf Vollständigkeit..

Maulwurf in Vaihingen

Palm Beach und Pfiff in Bad Cannstatt

Alte Schule in Gablenberg

Carambolage im Westen

Zum Vogel in Untertürkheim

Schiller Sportsbar in Zuffenhausen

Der Ort, wo sich nach dem Museumshügel die meisten Fans versammeln werden, ist wohl wieder der Biergarten von Sonja Merz im Schlossgarten. Reservieren kann man aber nicht, es empfiehlt sich also, zeitig zu kommen.

Ob bei Turnieren oder bei VfB-Spielen, der Biergarten von Sonja Merz ist stets eine Anlaufstelle für Fußballfreunde. Foto: Lichtgut

Auch an den Wagenhallen gibt es gemeinsames Fußballschauen. In der Veranstaltungshalle wird geguckt, draußen im Biergarten gibt es rote Wurst, Pommes und Getränke. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Nicht in Stuttgart, aber den Stuttgartern nicht unbekannt ist ein ungewöhnlicher Ort, an dem das Pokalfinale gezeigt wird. Im Fildorado in Filderstadt ist das Spiel im Rahmen der Reihe „Beats & Waves“ zu sehen. Eintritt zahlt man fürs Baden, das Fußball schauen ist inbegriffen. Da kann man nicht nur die Bayern mal so ziemlich nass machen.