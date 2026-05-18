Pokalfinale des VfB Stuttgart: Wo kann man das Endspiel schauen?

Es gibt ein Public Viewing am Mercedes-Museum. Wer dort keinen Platz findet, kann auch anderswo das Finale gegen Bayern München schauen. Eine Auswahl.
Die Bundesliga-Saison ist rum. Der Fernseh-Sommer beginnt. Für alle, die in der Praxis mitunter fehlbar sind, in der Theorie aber jeden Ball stoppen, ihn in den Winkel jagen oder jeden Ball halten, startet nun die Hochzeit. Am Pfingstsamstag kann man sich schon mal gemeinsam für die WM warmbruddeln und warmjubeln. Beim Pokalfinale des VfB Stuttgart gegen Bayern München (20 Uhr).