Am Abend spielt der VfB Stuttgart im Finale des DFB-Pokals gegen Arminia Bielefeld. Auf dem Schlossplatz sind 35.000 Fans versammelt. Wir sind mit einem Livestream vor Ort.

35.000 VfB-Fans fiebern am Samstagabend auf dem Stuttgarter Schlossplatz mit ihrem Team mit. Ab 20 Uhr geht es für das Team von Trainer Sebastian Hoeneß im Berliner Olympiastadion gegen Arminia Bielefeld.

Wie groß die Vorfreude ist, zeigte sich schon am Mittag. Viele Fans tummelten sich bereits früh in der Stadt. Als der Einlass zum Public Viewing startete, füllte sich der Schlossplatz rasant. Und so hieß es nach knapp zwei Stunden – alles voll, Eingänge werden geschlossen.

Falls es zwischenzeitlich zu ausfällen kommen sollte, bitten wir dies zu entschuldigen. Es ist so viel los, dass das Netz vor Ort nicht immer reibungslos funktioniert.

