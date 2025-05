Pokalfeier des VfB Stuttgart: Nächste Station: Europapokalsieg

1 „Wir haben den Pokal“: Stuttgart feiert. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Mit einer Party auf dem Schlossplatz endete das lange VfB-Wochenende. Die Mannschaft präsentierte den Fans den Pokal.











Jamie Leweling versprach schon mal die nächster Feier. Gerade mal ein Tag alt war der Pokalsieg in Berlin, da ließ der Flügelspieler die zigtausenden Fans auf dem Schlossplatz wissen: „Seid doch mal ruhig! Habt Ihr das Europa-League-Finale gesehen? Tottenham 17. Platz in der Premier League. Das heißt, wir können den Scheiß Europapokal gewinnen!“ Und stimmte gleich noch an, begleitet von einem vielköpfigen Chor: „Stuttgart International!“