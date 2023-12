Pokal-Achtelfinale beim VfB: BVB hofft auf Sieg in Stuttgart – „Besser machen“

1 Edin Terzic will es dieses Mal in Stuttgart besser machen (Archivbild). Foto: IMAGO/RHR-Foto/IMAGO/RHR-FOTO

Beim 1:2 im Bundesliga-Spiel vor gut drei Wochen in Stuttgart zeigte der BVB die bisher schlechteste Saisonleistung. Nun bietet sich im Pokal-Achtelfinale die Chance zur Wiedergutmachung.











Borussia Dortmund hofft vor dem Pokal-Achtelfinale beim VfB Stuttgart auf eine erfolgreiche Revanche. Eine ähnliche Lehrstunde wie beim 1:2 im Bundesliga-Duell mit den Schwaben am 11. November will sich der BVB am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky) unter allen Umständen ersparen. „Das werden wir uns heute noch mal ins Gedächtnis rufen, damit wir daraus lernen. Ausblenden wollen wir das nicht, sondern es besser machen“, sagte Fußball-Lehrer Edin Terzic am Dienstag.