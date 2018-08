Pokémon: Let´s Go, Pikachu! und Pokémon: Let´s Go, Evoli! Schnell-Test: Mit dem Pokéball Plus auf der Jagd

Von Philipp Johannßen 24. August 2018 - 17:25 Uhr

Nintendo veröffentlicht im November zwei Pokémon-Spiele: Schnell-Test: Pokémon: Let´s Go, Pikachu! und Pokémon: Let´s Go, Evoli!. Auf der Gamescom haben wir die Titel angespielt.





Köln - Der Hype um Pokémon bricht nicht ab und geht ab Mitte November in die nächste Runde. Dann bringt Nintendo Pokémon: Let´s Go, Pikachu! und Pokémon: Let´s Go, Evoli! raus. Auf der Gamescom in Köln konnten wir Spiel und Mechanik bereits testen.

Spielinhalt: Das Spielprinzip orientiert sich an der 2000 erschienenen Pokémon: Gelbe Edition, die damals noch auf dem Gameboy spielbar war. Je nach Edition erhält der Spieler Pikachu oder Evoli an seine Seite, um die Kanto-Region zu erkunden: Beim Streifen durch hohes Gras können Pokémon entdeckt und gefangen werden oder andere Trainer fordern den Spieler zum Duell auf. Alle ursprünglich bekannten 151 Pokémon stehen auf beide Titel verteilt zur Verfügung. Die in Pokémon Go gefangenen Pokémon können zudem ins Spiel übertragen werden, sagt Nintendo.

Erster Eindruck: Das Spiel hat eine sehr einfach gehaltene Steuerung. Es braucht nicht mehr als den Controllerstick und zwei Knöpfe, um durch Kanto zu streifen. Auf der Gamescom haben wir die Titel mit dem Pokéball Plus gespielt, einem Controller, den es im Bundle mit dem Spiel und auch einzeln zu kaufen gibt. Das Spiel funktioniert aber auch mit dem standardmäßigen Switch-Controllern.

Der Pokéball Plus vibriert, leuchtet und gibt auch Geräusche von sich, die beim Spielen unterstützen. Durch die Bewegungssteuerung wird auch das Werfen des Balls präziser, erfordert anfangs jedoch einige Übung, ähnlich wie beim Mobile Game Pokémon Go. Hat man den Dreh jedoch erst raus, ist die Erfolgsrate höher.

Da die aus Pokémon Go gefangenen Pokémon in das Spiel geladen werden können, ist fraglich, welche Herausforderung die Titel für erfahrene Trainer darstellen sollen. Dank der leichten Bedienung ist das Spiel aber besonders einsteigerfreundlich. Die liebevoll gestaltete Welt der Kanto-Region in 3D versprüht zudem das Flair der ersten Pokémon-Spiele auf dem Gameboy, die damals bereits generationenübergreifend erfolgreich waren.

Pokémon: Let´s Go, Pikachu! und Pokémon: Let´s Go, Evoli! erscheinen am 16. November für Nintendo Switch.