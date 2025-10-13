Pöbeleien in Vaihingen an der Enz: Betrunkener beleidigt, tritt und schlägt Passanten

1 Die Polizei traf den Mann schließlich in der Innenstadt an (Symbolbild). Foto: Imago/Bihlmayerfotografie

Ein 51-Jähriger pöbelte am Sonntagabend scheinbar wahllos Passanten am Marktplatz in Vaihingen an der Enz an. Einer Frau und einem Jugendlichen gegenüber wurde der Mann gewalttätig.











Ein betrunkener 51-Jähriger hat am Samstagabend am Marktplatz in Vaihingen an der Enz mehrere Passanten belästigt und dadurch schließlich die Polizei auf den Plan gerufen. Was die Wahl seiner „Opfer“ anging, schien der Mann wahllos vorgegangen zu sein: Erst soll er gegen 21.50 Uhr eine 54-Jährige getreten haben, ehe er auf einen 17-Jährigen losging und diesen ebenfalls trat und schlug. Mehrere andere Jugendliche beleidigte er zudem.