Podiumsdiskussion in Stuttgart: Wie viel Heilkunst braucht die Medizin?

1 Auf Patientenseite sind Homöopathika in Deutschland stark gefragt: Pro Jahr beläuft sich der Umsatz in Apotheken auf rund 300 Millionen Euro. Foto: mauritius images/Wolfgang Filser

Zwei Jahrhunderte ist es her, dass die Homöopathie von dem deutschen Arzt Samuel Hahnemann entwickelt wurde – in einer Zeit, in der das Wissen über das, was im menschlichen Körper vor sich geht, noch dürftig war. Es bleibt die Frage, ob diese Heilkunst noch in unserem modernen Gesundheitssystem vertretbar ist. Darüber gilt es zu diskutieren – bei unserer Podiumsdiskussion „Mittendrin“ am Montag, 30. September, in der Architektenkammer in Stuttgart. Zu dieser Veranstaltung können sich unsere Leser online anmelden.