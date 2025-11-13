Podiumsdiskussion in Stuttgart: Hagel will keine chinesische Beteiligung beim Netzausbau

1 Manuel Hagel bei einer Podiumsdiskussion des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags in Stuttgart. Foto: Marijan Murat/dpa/Marijan Murat

Damit die Energiewende gelingt, muss das Stromnetz dringend ausgebaut werden. CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel hat eine klare Meinung, wer sich daran nicht beteiligen sollte.











Chinesische Unternehmen sollten aus Sicht von CDU-Landeschef Manuel Hagel nicht am Ausbau der Stromnetze in Baden-Württemberg beteiligt werden. „Ein chinesisches Unternehmen hat in der kritischen Infrastruktur des Landes nichts zu suchen“, sagte Hagel bei einer Podiumsdiskussion des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags (BWIHK) in Stuttgart.