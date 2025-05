Podium-Festival in Esslingen: Für „Große Fuge“ klaute Tian Gao jeden Tag zwei Gesten

1 Stimmen, die einander überlagern und jagen, will Tian Gao in „Große Fuge“ sichtbar machen. Die Tänzerin und Choreografin ist bereits zum zweiten Mal zu Gast beim Podium-Festival. Foto: Christoph Pueschner / Zeitenspiegel

Tian Gao, Tänzerin aus Wuhan, präsentiert beim Podium-Festival in Esslingen ihre Uraufführung „Große Fuge“. Pina Bausch ist das Vorbild, das die chinesische Künstlerin nach Deutschland brachte.











Wuhan bringen die meisten mit dem Coronavirus in Verbindung. In China wird die Millionen-Metropole auch Stadt der Flüsse genannt, in ihr treffen Jangtse und Han aufeinander. Von dort kommt die Tänzerin Tian Gao; und es wundert nicht, dass das Verbindende von Flüssen Thema war in ihrer ersten abendfüllenden Produktion als Choreografin.