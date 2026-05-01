Podium-Festival Esslingen 2025: Eröffnungskonzert macht Lust auf Experimente

Vom Kirchenchor bis zur Blasmusik: Die Eröffnungsrevue des Podium-Festivals in der Esslinger Stadtkirche St. Dionys bot einen Querschnitt durch das Programm.

Vom Kirchenchor bis zur Blasmusik, von gefühlvollen Orgel-Klängen bis zu wuchtigen Tönen größter innerer Anspannung – zum Auftakt des Podium-Festivals gab es in der vielfarbig ausgeleuchteten Esslinger Stadtkirche St. Dionys einen spannenden Querschnitt durch das Programm. Mit diesem wollen mehr als 80 internationale junge Künstlerinnen und Künstler bis zum 10. Mai zeigen, was in der klassischen Musik alles drinsteckt.

Bei der Eröffnungsrevue gab es Ausschnitte, die Appetit machen wollen auf ein vielfältiges Festival, das die klassische Musik aus dem Elfenbeinturm heraus mitten hinein in die Stadtgesellschaft holen will.

Klassik aus dem Elfenbeinturm holen

Unter dem Slogan „Musik wie sie will“ wird beim Podium-Festival klassische und neue Musik abseits altbekannter Konventionen in neuen Formaten an ungewöhnlichen Orten präsentiert. In der Kirche, im Park, im Theater, im Museum, im Jugendhaus oder in Fabrik- und Industriehallen lässt sich Musik anders erleben und verstehen.

Interdisziplinär werden Text, Tanz, Schauspiel und Film eingebunden, dabei immer die aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen im Blick. Dieses 2009 gegründete alternative Kammermusik-Festival wagt ungewöhnliche Zugänge zur Musik, riskiert Experimente, stößt beispielhafte Projekte an, entwickelt Innovationen und lässt Visionen wahr werden.

Emotionale Orgel-Improvisation zum Auftakt

Das Eröffnungskonzert servierte so viel mehr als nur Appetithäppchen: So etwa zu Beginn die hochemotionale Improvisation für Orgel solo von und mit Patrycja Olszewska aus „Star Child“, die sich von oben auf das Publikum herabsenkte. In dem Musiktheaterstück für Familien beobachtet ein Kind die Erde von oben, vom Himmel, aus dem Weltall.

Im Rahmen des Festivals arbeitet das Stegreif-Ensemble regelmäßig auch mit aktiven Laien aus Esslinger Chören, Orchestern und Ensembles. Im Zusammenspiel mit den Profi-Musikern, die für köstlich-schräge Zwischentöne sorgten, entstand beim Evangelischen Kirchenchor Esslingen-Zollberg eine zu Herzen gehende Interpretation des Taizé-Liedes „Bleibet hier und wachet mit mir“.

Und als schmissiger Kontrapunkt eine mitreißende Blasmusik des Musikvereins Oberesslingen-Zell, die jedem im Kirchenraum ein Lächeln ins Gesicht zauberte. „Das hätten Sie jetzt nicht gedacht“, sagte Moderator Joosten Ellée und versprach fürs diesjährige Festivalprogramm „jede Menge Rätsel und Überraschungen“.

„Music for Aliens“ gibt dem Festival den Titel

Es folgte „Music for Aliens“ der jungen japanisch-polnischen Komponistin Nina Fukuoka, ein einerseits zeitgenössisch-strenges, dann jedoch wieder überaus sinnliches Werk mit einem Kontrabass, der direkt in den Bauch geht. Das Stück gibt dem diesjährigen Festival den Titel. Dabei widmet es sich, so die Programmmacher, „nicht nur dem Außerirdischen, dem Blick ins Weltall und dem, was von dort zurückblickt“, sondern auch dem Fremden im Allgemeinen.

Im amerikanischen Sprachgebrauch steht „Alien“ im Zusammenhang mit der Migrationspolitik für alle Nicht-US-Bürger, für Zugereiste und Geflüchtete, die als Fremde nicht akzeptiert werden. Darüber hinaus geht es bei Podium auch um das allgemeine Gefühl des Sich-Fremdfühlens und der Entfremdung: „In einer Zeit, die durch ihre soziale Kälte und Mutlosigkeit uns einander immer fremder erscheinen lässt, verkleinert Musik die Entfernungen, lässt Herzen wachsen und zeigt, dass wir uns nicht nur nach mehr Nähe sehnen, sondern uns oft schon näher sind, als wir glauben“, betont Joosten Ellée, der sich eigentlich als künstlerischer Leiter Ende 2026 von Podium verabschieden wollte, nun aber doch noch das Festival 2027 verantworten wird.

Persische Tradition trifft Moderne

Anschließend zog Elshan Ghasimi das Publikum mit ihrem schon vierten Auftritt in Esslingen in ihren Bann: In ihrer Performance mit Setar, Tambourin und Stimme interpretiert sie uralte persische Musik auf zeitgenössische Weise und lässt Tradition und Moderne sich begegnen. Mit viel Applaus belohnte das Publikum „Coming Together. Attica“ von Frederic Rzewski zum Abschluss des Abends.

Diese Vertonung einer sich immer wieder wiederholenden Passage aus einem Brief eines Häftlings an seinen Bruder verwandelt den Text in fühlbare ästhetische Erfahrungen. Vom stockenden Beginn, langsam sich steigernd, werden die Sätze immer dichter, erregter und atemloser, vom begeisternden Ensemble und Isabelle Raphaelis als Sprecherin grandios interpretiert.

Das Eröffnungskonzert machte tatsächlich Lust auf mehr von diesen musikalischen Podium-Inszenierungen, die immer wieder ein besonderes Sehen, Hören und Erleben klassischer und zeitgenössischer Musik ermöglichen.

Das Programm an diesem Wochenende

Star Child

Am Samstag, 2. Mai, um 11 Uhr gibt es in der Frauenkirche mit „Star Child“ eine Adaption eines Kinderbuches als Musiktheater für Familien mit Werken von Dieterich Buxtehude, Johann Pachelbel, Johann Sebastian Bach und Patrycja Olszewska mit Orgel, Video und einer Schauspielerin.

Zehn Celli

Am Samstag, 2. Mai, um 18 Uhr heißt es im Neuen Blarer „Holy Presence“, wenn zehn Celli über Unterdrückung, Aufbegehren, Verklärung und Verlust erzählen. Julius Eastmans selten gespieltes Werk „The Holy Presence of Joan d’Arc“ wird mit Werken von Saariaho, Monteverdi, Price und Brecht verbunden.

Rave

Am Samstag, 2. Mai, um 21 Uhr folgt in der Industriehalle Oberesslingen die zweite Aufführung von „Rave“, einem Musiktheater zwischen Techno und Chopin auf der Grundlage von Rainald Goetz‘ Text „Rave“ über vergessene Orte, entrückte Zustände und eine Zeit ohne Zukunft. Eine Meditation über die Nacht und die Einsamkeit.

Fin de Siècle

Am Sonntag, 3. Mai, um 18 Uhr erklingt im Esslinger Eisenlager Musik aus Zeiten des Umbruchs mit der Kunst des Fin de Siècle. Rita Strohls Septett von 1890 erzählt davon ebenso wie Popsongs der Jahrtausendwende.