Podium-Festival Esslingen 2025: Eröffnungskonzert macht Lust auf Experimente

Vom Kirchenchor bis zur Blasmusik: Die Eröffnungsrevue des Podium-Festivals in der Esslinger Stadtkirche St. Dionys bot einen Querschnitt durch das Programm.
Vom Kirchenchor bis zur Blasmusik, von gefühlvollen Orgel-Klängen bis zu wuchtigen Tönen größter innerer Anspannung – zum Auftakt des Podium-Festivals gab es in der vielfarbig ausgeleuchteten Esslinger Stadtkirche St. Dionys einen spannenden Querschnitt durch das Programm. Mit diesem wollen mehr als 80 internationale junge Künstlerinnen und Künstler bis zum 10. Mai zeigen, was in der klassischen Musik alles drinsteckt.