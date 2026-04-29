Podcasts: Das sind die Nominierten für die Podcast Awards

Mehr als 2.000 Podcasts bewarben sich um die ersten Deutschen Podcast Awards. Wer nominiert ist und welche Formate besonders viele Chancen haben.
Berlin - Die Kaulitz-Brüder, Journalist Paul Ronzheimer und Autorin Sophie Passmann sind unter den vielen Nominierten für die ersten Deutschen Podcast Awards. Das teilten die Veranstalter der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Preise werden in 24 Kategorien verliehen, darunter "Innovation", "Viral Moment des Jahres", "Journalistische Leistung" und "True Crime".