Podcasts: Das sind die Nominierten für die Podcast Awards

Mehr als 2.000 Podcasts bewarben sich um die ersten Deutschen Podcast Awards. Wer nominiert ist und welche Formate besonders viele Chancen haben.

Berlin - Die Kaulitz-Brüder, Journalist Paul Ronzheimer und Autorin Sophie Passmann sind unter den vielen Nominierten für die ersten Deutschen Podcast Awards. Das teilten die Veranstalter der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Preise werden in 24 Kategorien verliehen, darunter "Innovation", "Viral Moment des Jahres", "Journalistische Leistung" und "True Crime".

Über 2.000 Einreichungen aus dem deutschsprachigen Raum habe die mehr als 50-köpfige Fachjury in den vergangenen Wochen gesichtet. In einem mehrstufigen Auswahlprozess seien pro Kategorie die Top-Formate bestimmt worden, die nun ins Finale einziehen.

Das Format mit den meisten Nominierungen kommt aus einem Späti

Die meisten Nominierungen (6) bekam das von Content-Creatorin Sara Arslan in einem Berliner Spätkauf moderierte Promi-Interview-Format "Take Me Späti". Bill und Tom Kaulitz können mit "Kaulitz Hills" in den Kategorien "Comedy/Unterhaltung" und "Hosts des Jahres" abräumen.

Auch die erfolgreichen Podcasts "Copa TS" mit Tommi Schmitt ("Sport"), "Baywatch Berlin" mit Klaas Heufer-Umlauf ("Sound Design") und "Apokalypse & Filterkaffee" mit Micky Beisenherz ("Nachrichten/Politik") sind nominiert. Viele Newcomer der Szene können ebenfalls auf einen Preis hoffen.

Die besten Podcasts werden am 13. Mai im Großen Sendesaal des rbb in Berlin vor rund 750 geladenen Gästen ausgezeichnet. Moderiert wird der Abend von "aspekte"-Moderatorin Salwa Houmsi und "Anti Alles"-Podcasterin Frau Gretel. Der Deutsche Podcast Award wird initiiert von führenden Unternehmen der deutschen Audio- und Medienlandschaft.