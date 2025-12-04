Youtube- und Podcast-Fans kennen Selfiesandra seit Jahren - seit ihrem vierten Platz bei "Let's Dance" ist sie auch den Fernsehzuschauern bekannt. Jetzt wagt sie sich als Moderatorin von "Make Love, Fake Love" auf neues Terrain.
Wenn am 4. Dezember die neue Staffel von "Make Love, Fake Love" auf RTL+ startet, erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer ein ungewohntes Gesicht am Mikrofon. Sandra Safiulov (26), besser bekannt als Selfiesandra, begrüßt Single-Lady Elena Miras (33) und ihre Kandidaten in einer griechischen Luxusvilla. Die Influencerin, Podcasterin und "Let's Dance"-Kandidatin beerbt die bisherigen Moderatorin Janin Ullmann (44) und feiert damit eine Premiere.