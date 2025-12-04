Youtube- und Podcast-Fans kennen Selfiesandra seit Jahren - seit ihrem vierten Platz bei "Let's Dance" ist sie auch den Fernsehzuschauern bekannt. Jetzt wagt sie sich als Moderatorin von "Make Love, Fake Love" auf neues Terrain.

Wenn am 4. Dezember die neue Staffel von "Make Love, Fake Love" auf RTL+ startet, erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer ein ungewohntes Gesicht am Mikrofon. Sandra Safiulov (26), besser bekannt als Selfiesandra, begrüßt Single-Lady Elena Miras (33) und ihre Kandidaten in einer griechischen Luxusvilla. Die Influencerin, Podcasterin und "Let's Dance"-Kandidatin beerbt die bisherigen Moderatorin Janin Ullmann (44) und feiert damit eine Premiere.

Im Interview mit spot on news am Rande der Bambi-Verleihung gesteht die Neu-Moderatorin, wie aufgeregt sie bei ihrem ersten Einsatz war. "Ich war mega-nervös. Als ich das erste Mal ins Haus reingegangen bin, dachte ich wirklich, ich scheiße mir gleich in die Hose", lacht sie. Das konnte sie aber schnell ablegen, denn die Fans erwartet "eine richtig geile Staffel. Ich glaube, ich habe es ganz gut gemacht".

Vom Social-Media-Star zur Moderatorin

Für Millionen Fans auf YouTube, TikTok und Instagram ist Selfiesandra längst ein vertrautes Gesicht - und vor allem eine Stimme. Ihr Podcast "Dick & Doof", den sie zusammen mit YouTuber Laserluca seit sechs Jahren führt, gehört zu den meist gehörten Comedy-Formaten in Deutschland. Zudem hat sie mit ihren drei Schwestern einen weiteren Podcast, unterhält ihre 1,2 Millionen Instagram-Follower mit lustigen Storys, Outfit-Bildern oder kleinen Vlogs und ist ein beliebtes Werbegesicht auf Social Media.

Im Frühjahr 2025 eroberte sie dann auch das klassische Fernsehpublikum: Bei "Let's Dance" begeisterte sie Woche für Woche Jury und Publikum mit ihrer Authentizität - und tanzte sich mit Tanzpartner Zsolt Sandor Cseke (37) bis auf den vierten Platz.

Im Finale der Tanzshow wurde ihre neue Rolle verkündet. "Ich habe noch nie moderiert. Ich liebe Reality-TV aber total, das ist genau meine Welt. Die Sprache ist meine Welt, der Humor, der Charakter", schwärmte Safiulov im Gespräch mit "RTL".

Immer authentisch bleiben

Eine klassische Fernsehmoderation hat die 26-Jährige noch nie gemacht - und genau das soll auch so bleiben. Sich vor der Kamera zu verstellen, kommt für sie nicht infrage. "Einfach locker, lässig, ein paar Wörter von mir reinbringen, die es vielleicht so im Fernsehen noch nicht gab", beschreibt Selfiesandra ihren Ansatz. Auch in den sozialen Netzwerken und im Podcast ist sie dafür bekannt, sich gerne mal derber auszudrücken.

Damit ist sie bei "Make Love, Fake Love" aber nicht alleine: In der vierten Staffel des Dating-Formats sucht Realitystar Elena Miras die große Liebe - und auch die nimmt für gewöhnlich kein Blatt vor den Mund. Die einstige Dschungelcamperin muss zwischen flirtwilligen Männern entscheiden, wer wirklich Single ist oder eine Partnerin hat, die heimlich nebenan wohnt. Wenn sie sich für einen echten Single entscheidet, gewinnen sie gemeinsam 50.000 Euro, sonst geht Miras leer aus.

Die zwölf Folgen "Make Love, Fake Love" mit ihr und Selfiesandra starten am 4. Dezember auf RTL+, immer donnerstags gibt es eine neue Episode.