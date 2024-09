Podcaster übernimmt das Quizformat: Sieg bei Wer stiehlt mir die Show?: Tommi Schmitt darf moderieren

In der dritten Sendung war es so weit: Joko Winterscheidt hat das Finale von "Wer stiehlt mir die Show?" verloren und muss die Moderation an einen Podcaster abgeben.

Bis zur dritten Ausgabe der diesjährigen "Wer stiehlt mir die Show?"-Staffel (auf ProSieben und Joyn) konnte Joko Winterscheidt (45) seine Show behalten und setzte sich im Finale jeweils gegen seine Konkurrenz durch. Doch in Sendung drei war ein Kandidat aus dem Promi-Panel, bestehend aus Tommi Schmitt (35), Nina Chuba (25) und Kurt Krömer (49), am vergangenen Sonntagabend (22. September) erfolgreich und schnappte Winterscheidt die Moderation für die kommende Folge des Quizformats weg.

Gemeinsam mit Wildcard-Gewinnerin Chiara machten sich die Promis an die Aufgabe, in verschiedenen Quizkategorien dem Finale immer näherzukommen. Nachdem sich Chiara und Nina Chuba verabschieden mussten, hatte auch Kurt Krömer keine Chance gegen den punktestarken Tommi Schmitt, der es am Ende zum zweiten Mal in dieser Staffel ins Finale schaffte. Für das alles entscheidende Quiz unter der Moderation von Katrin Bauerfeind (42) hatte sich der Moderator und Podcaster ("Gemischtes Hack", "Copa TS") mit drei erspielten Münzen eine ideale Ausgangslage verschafft.

"Ich will das gar nicht moderieren"

Schmitt hielt nach einem bereits verlorenen Finale dem Druck in seinem zweiten Versuch Stand und konnte die Quiz-Partie gegen Joko Winterscheidt gewinnen. "Ich will das gar nicht moderieren, ich hab Angst", gab er bereits vor Auflösung der letzten Frage siegessicher zu. "Vielleicht ist es aber auch völlig falsch." Doch die Frage, um welchen Song es in der Musikdoku "The Greatest Night in Pop" geht, beantwortete er mit "We Are the World" und lag damit tatsächlich richtig. Vom neu gekürten "WSMDS"-Moderator gab es am Ende noch ein Küsschen für Joko Winterscheidt, der in der kommenden Folge nun als Quiz-Kandidat versuchen wird, seine Show zurück zu stehlen.

Bei Instagram freut sich Tommi Schmitt auf seine Aufgabe: "Jaaa. Nächste Woche moderiere ich die Kiste! Auch ein Bussi für euch!" Wie er seine "WSMDS"-Ausgabe gestalten wird, sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer am kommenden Sonntag um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.