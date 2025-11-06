Podcaster über sein Leben: ADHS als Superkraft? Welzheimer startet mit neuer Ernährung durch

Hätte er nicht jüngst ein Hörbuch eingesprochen, man müsste ihm nahelegen, es zu tun. Die entspannte Art, die klare Sprache, die angenehme tiefe Stimme, hier und da ein Beispiel zum Auflockern. Kein Verhaspeln, kein Stocken, keine nervöse Körpersprache: Timo Konzelmann wirkt ruhig und tiefenentspannt – im Gespräch genauso wie in seiner Audio-Fassung oder in seinem Podcast. Was der Welzheimer (Rems-Murr-Kreis) dabei fühlt und wie es in ihm drin aussieht, merkt dabei niemand. „Dass ich während dem Sprechen einen Puls von 140 habe, sieht und hört man bei mir im Vergleich zu anderen nicht.“

Dieses Anderssein zieht sich wie ein roter Faden durch das Leben des 48-Jährigen und es ist auch mit der Grund dafür, dass es besagtes Hörbuch überhaupt gibt. Denn Timo Konzelmann hat ADHS und übersetzt die Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung für sich recht positiv mit den Worten anders denken, hören und sehen. „Das Ganze ist auf keinen Fall nur ein Makel“, sagt der 48-Jährige. Wenn er für eine Sache brenne, dann sei er voll fokussiert und nicht zu bremsen. Wenn ihn dagegen etwas nicht mehr interessiere, dann sei er komplett abgelenkt.

ADHS und Ernährung liegen dem Podcaster am Herzen

Dass er die Aufregung beim Sprechen so gut im Griff hat, liegt also wohl daran, dass er über Themen spricht, mit denen er sich hundertprozentig auskennt und die ihn besonders interessieren – die ADHS und wie er sie sich mit einer Ernährungsumstellung hin zu ketogener Ernährung (Keto) zunutze gemacht hat. Dabei bezeichnet der 48-Jährige die neurologische Störung mittlerweile sogar als „seine Superkraft“. Passend dazu heißt sein Buch, das es in einer gedruckten und in besagter Audio-Fassung gibt, „ADHS – Gesegnet und verflucht. Endlich durchstarten: Wie ich meine ADHS-Superkraft entdeckte und mit Keto nutze“.

Bei aller Begeisterung blitzt aber trotzdem durch: Kein ADHS zu haben, fände der Welzheimer cooler. „Ich hätte natürlich gern ein gleichbleibendes Energielevel.“ Aber die Realität sieht nun mal anders aus und der Mann, der verheiratet ist und viel Unterstützung bekommt, hat nicht nur gelernt, damit klarzukommen, sondern auch, einen Mehrwert daraus zu ziehen. „Wir Menschen mit ADHS sehen oft Lösungen, wo andere Probleme sehen. Wir starten, während andere noch planen. Empathie ist eine unserer größten Stärken. Richtig gebündelt wird dieses ,unter Feuer stehen’ nicht zum Fluch, sondern zur Superkraft“, heißt es in seinem Buch, das der 48-Jährige auch darum geschrieben hat, um sich als Mann mit ADHS nicht zu verstecken.

Ketogene Ernährung: wenig Kohlenhydrate und viel Fett

Und diese Bündelung zum Guten hat Konzelmann in einer Ernährungsumstellung gefunden. „In meinem Hörbuch spreche ich darüber, wie ich mit dem richtigen Essen mehr Energie und Struktur gefunden habe“, sagt Konzelmann und fügt an, dass die ketogene Ernährung auf einer extrem niedrigen Kohlenhydratzufuhr und einem hohen Fettverzehr basiere.

„Dadurch gerät der Körper in einen Zustand der Ketose“, erklärt Konzelmann und beschließt beim Blick in den Kühlschrank, dass es bei ihm heute etwas mit Feta und Spinat gibt und dann noch eine Proteinquelle wie Hähnchen oder Ei. „Für mich funktioniert es. Aber Keto ist ein Angebot, nicht das Evangelium.“

Mit Letzterem spricht Timo Konzelmann einen Aspekt an, der ihm wichtig ist. Der Mann aus Welzheim, der sich aufs Coaching und zuletzt viele Jahre auf den Vertrieb ketogener Produkte in der eigenen Manufaktur namens „Konzelmann’s Original“ spezialisiert hat, will nicht so rüberkommen, als sei sein Weg der einzig wahre. Stattdessen will er seine spezielle Geschichte erzählen und damit ein mögliches Angebot machen. „Ich möchte nicht missionieren, sondern aufklären. Für mich war es eine tolle Möglichkeit, die Ernährung zu ändern und damit eine Verbesserung zu erzielen. Meine Geschichte will ich teilen.“

Und seine spezielle Geschichte beginnt schon früh – in einer Kindheit und Schulzeit, die geprägt war von vielen Niederlagen. „Im Nachhinein wäre ich froh gewesen, die Diagnose früher gehabt zu haben. Da hätte sich vieles aufgeklärt, was viele Jahre komisch und belastend war.“ Doch Timo Konzelmann bekam die Diagnose erst vor zwei Jahren, nach vielen Recherchen. Seinen Weg ging er trotzdem – fing Ausbildungen an, schloss sie auch ab, machte Sport, wollte sogar ein Fitnessstudio gründen, bis er anfing, sich selbstständig zu machen und seine Produkte wie eigene Backmischungen zu entwickeln und zu vertreiben. Doch damit ist nun Schluss. „Ich hatte die letzten Jahre quasi keinen Urlaub und war ständig unter Vollgas. Jetzt möchte und muss ich mehr auf mich achten.“

Oft geht es bei ADHS nur mit Medikamenten. Timo Konzelmann nimmt auch welche, aber nicht ständig (Symbolfoto). Foto: dpa

Kein Wunder: der Vertrieb, Bücher, das Kochen mit den Produkten – es gab kein Halten mehr. „Schon in der Schule musste ich lernen, mich zusammenzureißen und anzupassen. Es war eine brutale Zeit“, sagt Konzelmann. Nun will er sich verstärkt ums Coachen kümmern, um seinen Podcast, um Vorträge – unter anderem dazu, wie KI bei ADHS helfen kann – und allen voran um seine „Keto-Fasten-App“, die er mit einer Geschäftspartnerin entwickelt und deren Start kurz bevorsteht. „Die App nimmt die Entscheidung ,Was esse ich jetzt?’ ab. Man gibt alle Werte und Vorlieben ein und das System schlägt passende Mahlzeiten vor.“

Also ganz viel Erfindergeist und deutlich weniger Stress? „Das ist zumindest der Plan. Ich nehme auch nur in sehr stressigen Phasen Arznei, nicht durchgängig“, sagt der 48-Jährige, der sich als Ernährungsberater, Fitnesstrainer und Produzent vor allem darüber freut, anderen zu helfen, in ein energiegeladeneres Leben zu starten. „Ich will authentisch sein und Erfahrungen weitergeben. Das Ganze ist meine Berufung.“

Timo Konzelmann

Infos

Weiteres zu Timo Konzelmanns (Hör-)Buch „ADHS – gesegnet und verflucht“ und seinen Podcast sowie seine neuesten Ideen und Vorhaben gibt es online unter https://www.keto.jetzt/. Dort kann auch das Buch erworben werden.

Selbsthilfe

Der 48-Jährige ist selbst in einer Selbsthilfegruppe und rät dazu auch anderen Betroffenen. Weitere Informationen dazu gibt es online unter https://adhs-deutschland.de/. Die nächstgelegenen Gruppen gebe es in Schorndorf.