1 Alle drei trafen gegen Frankfurt: Leweling, Guirassy und Undav. Foto: imago/StZN

Der Podcast unserer Redaktion beschäftigt sich wöchentlich mit der Situation beim VfB Stuttgart. In der 286. Folge sprechen Philipp Maisel und Christian Pavlic über den Sieg gegen Frankfurt, die Lage der Liga, den Wunder-Sturm beim VfB und das Spiel in Bremen.











Der „PodCannstatt“ beleuchtet wöchentlich alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 286. Folge analysieren Philipp Maisel und Christian Pavlic den 3:0-Sieg der Schwaben gegen Eintracht Frankfurt in der Topspielansetzung. Alle drei im Wunder-Sturm der Weiß-Roten trafen: Serhou Guirassy, Deniz Undav und Jamie Leweling. Zeit für einen Blick auf die Lage der Liga. Der VfB spielt in der kommenden Saison mindestens in der Europa League, ist aber klar auf Kurs Champions League. Auch in den Nachwuchsmannschaften geht es in den Saison-Endspurt. Dazu natürlich der Ausblick auf das Spiel bei Werder Bremen am Sonntag.