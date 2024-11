Podcast zum VfB Stuttgart: Wiedergutmachung an der Weser?

1 Die Zentrale des VfB: Stiller, Karazor und Millot (v.l.n.r.). Foto: imago/Montage StZN

Der Podcast unserer Redaktion beschäftigt sich wöchentlich mit der Situation beim VfB Stuttgart. In der 319. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und David Scheu über die klare Pleite in Belgrad und das Spiel in Bremen.











Link kopiert



Der „PodCannstatt“ beleuchtet wöchentlich alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 319. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und David Scheu über die deutliche 1:5-Niederlage in der Champions League bei Roter Stern Belgrad. Dazu kam es zu sehr unschönen Vorkommnissen rund um die Anreise und den Aufenthalt der VfB-Fans. Am Samstag geht es für die Schwaben in der Liga bei Werder Bremen weiter, darauf blicken wir voraus.