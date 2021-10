Megaprojekt in der Region Stuttgart Daimler-Tochter plant Brennstoffzellenfabrik in Weilheim

Cellcentric, ein Joint Venture von Daimler und Volvo, will im Kreis Esslingen eine Fabrik für Brennstoffzellen bauen – eine der größten in Europa. Die Politik in Baden-Württemberg darf jubeln. Die Hintergründe des Megaprojekts.