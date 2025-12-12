Podcast zum VfB Stuttgart: Welches Gesicht zeigt der VfB an der Weser?
Der neue Podcast zum VfB Stuttgart ist da Foto: Imago/Montage StZN

In der 381. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über den Sieg gegen Maccabi Tel Aviv und blicken voraus auf den Bundesligaklassiker gegen Werder Bremen.

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig aktuelle Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 381. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über den Sieg in der Europa League gegen Maccabi Tel Aviv. Außerdem blicken sie auf die NLZ-Teams, die VfB-Frauen und natürlich auf den Bundesligaklassiker am Sonntagabend gegen Werder Bremen. Viel Spaß beim Hören!

 

Die Schwerpunkte dieser Podcastfolge:

• Begrüßung & Gastvorstellung 00:00:00

• Rückblick #VfBMTA 00:02:21

• NLZ-News & Frauen 00:30:39

• Ausblick #SVWVfB 00:38:52

PodCannstatt auf Youtube | bei Spotify | bei Apple Podcast

Unsere Redakteure sind ganz nah dran an den Weiß-Roten aus Bad Cannstatt und sprechen über die Themen, die Leser, Hörer und Fans aktuell beschäftigen. Regelmäßig erscheint eine neue Folge in den diversen Podcatchern Ihrer Wahl.

 