Podcast zum VfB Stuttgart: Wehrle, Woltemade-Ultimatum und weitere Transfernews

In der 357. Folge sprechen Dirk Preiß und Philipp Maisel mit VfB-Vorstandsboss Alexander Wehrle über die Themen, die VfB-Fans aktuell bewegen. Dazu gehört auch Nick Woltemade.











Der „PubCannstatt“ beleuchtet regelmäßig alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 357. Folge unseres VfB-Podcasts, live produziert in der „Alte Schule“ in Gablenberg, sprechen die MeinVfB-Redakteure Dirk Preiß und Philipp Maisel mit VfB-Vorstandsboss Alexander Wehrle über die Themen, die VfB-Fans aktuell bewegen. Dazu gehört auch Nick Woltemade. Schließlich beherrscht das Geschacher um den Stürmer seit Wochen die Schlagzeilen in Deutschland.