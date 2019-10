Was gegen den Hamburger SV besser werden muss

Im VfB-Podcast unserer Redaktion sprechen die Redakteure Christian Pavlic und Philipp Maisel mit Gast Ingmar Volkmann über aktuelle Themen rund um den VfB Stuttgart.

Stuttgart - Der MeinVfB-Podcast „PodCannstatt“ beschäftigt sich jede Woche mit den Themen rund um den VfB Stuttgart. In der neuen Ausgabe sprechen die Redakteure Christian Pavlic und Philipp Maisel mit Gast Ingmar Volkmann über die aktuellen Themen und Personalien beim Verein mit dem Brustring.

• Rückblick #VfBKSV

• VfB in der Mini-Krise

• Badstuber und die „Muschi“

• Der VfB und seine gesellschaftliche Bedeutung

• Die VfB-U-Teams

• Doubleheader #HSVVfB

• Krombacher VIP-Gewinnspiel

Hier geht es zu unserer aktuellen Folge:

Unsere Redakteure sind ganz nah dran an den Weiß-Roten aus Bad Cannstatt und sprechen über die Themen, die Leser, Hörer und Fans aktuell beschäftigen. Jeweils donnerstags um 17 Uhr und somit passend zum nächsten Spiel des VfB Stuttgart kommt die neue Folge in die jeweiligen Stores.

Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels

Das Gewinnspiel beginnt am Donnerstag, 24. Oktober, 17 Uhr. Die Teilnahme ist bis Montag, 28. Oktober, 14 Uhr möglich. Wer teilnehmen möchte, der sendet eine E-Mail an info@meinvfb.de mit dem Betreff „ VfB-Gewinnspiel “, dazu bitte Name, Anschrift und Telefonnummer. Mit der Zusendung Ihrer E-Mail akzeptieren Sie unsere Teilnahmebedingungen.

Das Gewinnspiel wird in Kooperation mit der Krombacher Brauerei, Bernhard Schadeberg GmbH & Co. KG, Postfach 760, 57215 Kreuztal ausgerichtet.