Podcast zum VfB Stuttgart: Undav-Wiedersehen bei den Wölfen
Der neue Podcast zum VfB Stuttgart ist da Foto: Imago/Montage StZN

In der 368. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über den Last-Minute-Sieg der VfB-Frauen, Personalnews und das kommende Spiel gegen den VfL Wolsburg.

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 368. Folge sprechen Philipp Maisel, Felix Mahler und Christian Pavlic über den Last-Minute-Sieg der VfB-Frauen gegen Mainz. Außerdem blicken wir auf die NLZ-Teams und schauen auf die Personalsituation beim VfB. Außerdem gibt es natürlich den großen Ausblick auf das Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg.

 

Die Schwerpunkte dieser Podcastfolge:

• Begrüßung & Gastvorstellung 00:00:00

• Rückblick VfB-Frauen 00:01:48

• NLZ-News 00:12:27

• Personal-News 00:22:42

• Ausblick #WOBVfB 00:42:40

PodCannstatt auf Youtube | bei Spotify | bei Apple Podcast

Unsere Redakteure sind ganz nah dran an den Weiß-Roten aus Bad Cannstatt und sprechen über die Themen, die Leser, Hörer und Fans aktuell beschäftigen. Regelmäßig erscheint eine neue Folge in den diversen Podcatchern Ihrer Wahl.

 