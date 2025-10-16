Podcast zum VfB Stuttgart: Undav-Wiedersehen bei den Wölfen

1 Der neue Podcast zum VfB Stuttgart ist da Foto: Imago/Montage StZN

In der 368. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über den Last-Minute-Sieg der VfB-Frauen, Personalnews und das kommende Spiel gegen den VfL Wolsburg.











Link kopiert



Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 368. Folge sprechen Philipp Maisel, Felix Mahler und Christian Pavlic über den Last-Minute-Sieg der VfB-Frauen gegen Mainz. Außerdem blicken wir auf die NLZ-Teams und schauen auf die Personalsituation beim VfB. Außerdem gibt es natürlich den großen Ausblick auf das Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg.