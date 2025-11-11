Podcast zum VfB Stuttgart: Trotz Spannungsabfall ein Spitzenteam?

1 Der neue Podcast zum VfB Stuttgart ist da. Foto: Imago/Montage StZN

In der 374. Folge sprechen Philipp Maisel, Felix Mahler und David Scheu über den Sieg gegen den FC Augsburg und blicken auf den Fahrplan während der Länderspielpause.











Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 374. Folge, die heute auch mit Video auf YouTube erscheint, sprechen Philipp Maisel, Felix Mahler und David Scheu über den Sieg des VfB Stuttgart in der Bundesliga-Partie gegen den FC Augsburg und gehen der Frage nach, ob der VfB nun eine Spitzenmannschaft ist oder nicht.