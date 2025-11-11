Podcast zum VfB Stuttgart: Trotz Spannungsabfall ein Spitzenteam?
Der neue Podcast zum VfB Stuttgart ist da. Foto: Imago/Montage StZN

In der 374. Folge sprechen Philipp Maisel, Felix Mahler und David Scheu über den Sieg gegen den FC Augsburg und blicken auf den Fahrplan während der Länderspielpause.

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 374. Folge, die heute auch mit Video auf YouTube erscheint, sprechen Philipp Maisel, Felix Mahler und David Scheu über den Sieg des VfB Stuttgart in der Bundesliga-Partie gegen den FC Augsburg und gehen der Frage nach, ob der VfB nun eine Spitzenmannschaft ist oder nicht.

 

Außerdem blicken sie auf den Fahrplan der VfB-Spieler während der Länderspielpause und geben einen Überblick, wie es den Leihspielern des VfB derzeit ergeht. Zudem gibt es die News zu den VfB-Frauen und den Nachwuchsteams des Vereins.

Die Schwerpunkte dieser Podcastfolge:

Begrüßung & Gastvorstellung 00:00:00

• Rückblick #VfBFCA 00:03:11

• NLZ-News & Frauen 00:31:59

• Ausblick Länderspielpause 00:37:16

PodCannstatt auf Youtube | bei Spotify | bei Apple Podcast

Unsere Redakteure sind ganz nah dran an den Weiß-Roten aus Bad Cannstatt und sprechen über die Themen, die Leser, Hörer und Fans aktuell beschäftigen. Regelmäßig erscheint eine neue Folge in den diversen Podcatchern Ihrer Wahl.

 