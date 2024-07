Podcast zum VfB Stuttgart: Testspiele, Transfers & Termine - der VfB vor Japan

1 Ermedin Demirovic bei seinem ersten Einsatz im VfB-Dress. Foto: imago/StZN

Der Podcast unserer Redaktion beschäftigt sich wöchentlich mit der Situation beim VfB Stuttgart. In der 295. Folge blicken Philipp Maisel, Felix Mahler und David Scheu auf die Testspiele und Transfer-Aktivitäten des Vizemeisters. Nun geht es auf Japan-Reise.











Link kopiert



Der „PodCannstatt“ beleuchtet wöchentlich alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 295. Folge analysieren Philipp Maisel, Felix Mahler und David Scheu die Testspiele der Schwaben gegen Luzern (0:0) und Fortuna Sittard (3:0). Ein Themenschwerpunkt ist natürlich das Transfer-Update. Der Guirassy-Abgang ist nun offiziell, so auch der Neuzugang Ermedin Demirovic. Weitere Planstellen sind noch offen, während Silas und Führich dem VfB wohl erhalten bleiben. Dazu blicken wir auf den weiteren Sommer-Fahrplan des Vizemeisters – inklusive der Reise nach Japan, die wir unter dem Motto „Phil in Japan“ exklusiv für euch begleiten.