Podcast zum VfB Stuttgart: Talententwicklung braucht mehr Freiräume

In der 356. Folge spricht Philipp Maisel mit Stuttgarts NLZ-Direktor Stephan Hildenbrandt über das Stuttgarter Nachwuchsleistungszentrum und viele seiner Facetten.
Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 356. Folge spricht Philipp Maisel mit Stuttgarts NLZ-Direktor Stephan Hildenbrandt über das Stuttgarter Nachwuchsleistungszentrum und viele seiner Facetten. Schließlich ist „Nachwuchsleistungszentrumszene“ mehr als nur ein geflügeltes Wort bei unseren VfB-Reportern.