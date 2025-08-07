Podcast zum VfB Stuttgart: Talententwicklung braucht mehr Freiräume
Stephan Hildebrandt ist der Direktor Nachwuchs beim VfB Stuttgart. Foto: Baumann/StZN

In der 356. Folge spricht Philipp Maisel mit Stuttgarts NLZ-Direktor Stephan Hildenbrandt über das Stuttgarter Nachwuchsleistungszentrum und viele seiner Facetten.

Schließlich ist „Nachwuchsleistungszentrumszene" mehr als nur ein geflügeltes Wort bei unseren VfB-Reportern.

 

Die Schwerpunkte dieser Podcast-Folge:

• Begrüßung & Themenvorstellung 00:00:00

• Arbeit beim NLZ des VfB 00:11:45

• NLZ-News & Frauen 00:37:52

• Tiki Taka 01:02:37

PodCannstatt auf Youtube | bei Spotify | bei Apple Podcast

Unsere Redakteure sind ganz nah dran an den Weiß-Roten aus Bad Cannstatt und sprechen über die Themen, die Leser, Hörer und Fans aktuell beschäftigen. Regelmäßig erscheint eine neue Folge in den diversen Podcatchern Ihrer Wahl.

 