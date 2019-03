1 Borna Sosa steht im Fokus unserer aktuellen Ausgabe. Foto: StN/Baumann

Die Redakteure Dirk Preiß und Philipp Maisel sprechen mit Schwoba-Räpper MC Bruddaal über aktuelle Themen rund um den VfB Stuttgart im Podcast unserer Redaktion – und zwar in ihrer Muttersprache.

Stuttgart - Der MeinVfB-Podcast PodCannstatt beschäftigt sich jede Woche mit den Themen rund um den VfB Stuttgart. In der aktuellen Ausgabe sprechen die Redakteure Dirk Preiß und Philipp Maisel mit Schwoba-Räpper MC Bruddaal über die aktuellen Themen und Personalien beim Club mit dem Brustring – auf Schwäbisch! Das sind unter anderem die Schwerpunkte in dieser Woche:

• MC Bruddaal ist zu Gast

• Alles auf Schwäbisch

• Stress mit Sosa

• Klinsi und Guido

• VfB international

• Ausblick #SGEVfB

• VIP-Gewinnspiel

Hier geht es zu unserer aktuellen Folge:

Unsere Redakteure sind ganz nah dran an den Weiß-Roten aus Bad Cannstatt und sprechen über die Themen, die Leser, Hörer und Fans aktuell beschäftigen. Immer unter der Woche und somit passend zum nächsten Spiel des VfB Stuttgart kommt die neue Folge in die jeweiligen Stores.

