Podcast zum VfB Stuttgart: Sternstunde in Serbiens Hexenkessel?

Sternstunde in Serbiens Hexenkessel?

Der Podcast unserer Redaktion beschäftigt sich wöchentlich mit der Situation beim VfB Stuttgart. In der 318. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und David Scheu über den Sieg gegen Bochum und das CL-Spiel in Belgrad.











Der „PodCannstatt“ beleuchtet wöchentlich alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 318. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und David Scheu über den wichtigen wie auch standesgemäßen 2:0-Heimsieg des VfB Stuttgart gegen den VfL Bochum. Dazu natürlich der Ausblick auf das ebenfalls wichtige Spiel in der Champions League in Belgrad – inklusive dem Wiedersehen mit Silas.