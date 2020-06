1 Der Quasi-Aufstieg des VfB Stuttgart steht im Fokus der 116. „PodCannstatt“-Folge. Foto: StZN/Baumann

Im VfB-Podcast unserer Redaktion sprechen die Redakteure Christian Pavlic und Philipp Maisel mit Marko Schumacher über alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart.

Stuttgart - Unser VfB-Podcast „PodCannstatt“ beschäftigt sich jede Woche mit den Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 116. Episode sprechen Philipp Maisel und Christian Pavlic mit Gast Marko Schumacher über den nahezu sicheren Aufstieg der Weiß-Roten. Die Schwerpunkte dieser Ausgabe:

• Rückblick #FCNVfB

• Der VfB ist quasi aufgestiegen

• Wie läuft die Kaderplanung?

• Mislintat und die Erwartungen

• NLZ-Newsflash

• Ausblick #VfBSVD mit Taktikanalyse

• Mario Gomez - Ende einer Ära

Hier geht es zur aktuellen Folge:

Unsere Redakteure sind ganz nah dran an den Weiß-Roten aus Bad Cannstatt und sprechen über sämtliche Themen, die Leser, Hörer und Fans aktuell beschäftigen. Jeweils donnerstags und so passend zum nächsten Spiel des VfB Stuttgart kommt die neue Folge in die jeweiligen Stores.