1 Der Abschied von Mario Gomez ist ein Thema der großen Saisonabschluss-Folge unseres VfB-Podcasts. Foto: StZN/Baumann

Im VfB-Podcast unserer Redaktion sprechen die Redakteure Christian Pavlic und Philipp Maisel zum Saisonabschluss über alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart und das Karriereende von Mario Gomez.

Stuttgart - Unser VfB-Podcast „PodCannstatt“ beschäftigt sich jede Woche mit den Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 117. Episode zum Saisonabschluss sprechen Philipp Maisel und Christian Pavlic über das Karriereende von Mario Gomez und blicken emotional auf eine Achterbahnfahrt zurück, die der VfB in der zurückliegenden Runde absolviert hat. Die Schwerpunkte dieser Ausgabe:

• Rückblick #VfBSVD

• Mario Gomez hört auf

• Rakentenstart unter Tim Walter

• Highlights und Tiefpunkte

• Matarazzos Männer im Endspurt

• NLZ-Newsflash

• Wie läuft die Kaderplanung?

• Der große Saison-Ausblick

Hier geht es zur aktuellen Folge:

Unsere Redakteure sind ganz nah dran an den Weiß-Roten aus Bad Cannstatt und sprechen über sämtliche Themen, die Leser, Hörer und Fans aktuell beschäftigen. Jeweils donnerstags und so passend zum nächsten Spiel des VfB Stuttgart kommt die neue Folge in die jeweiligen Stores.