Podcast zum VfB Stuttgart: Punkte für den VfB, Knüppel für die Fans

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig aktuelle Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 378. Folge sprechen Philipp Maisel, Heiko Hinrichsen und Christian Pavlic über den Sieg des VfB in der Europa League gegen die Go Ahead Eagles Deventer und über Polizeigewalt gegen VfB-Fans. Außerdem blicken sie auf die kommenden Duelle mit dem HSV und Bochum voraus sowie auf die VfB-Frauen und die Nachwuchsteams des VfB.