Podcast zum VfB Stuttgart: PubCannstatt geht in die nächste Runde – mit Alexander Wehrle

Der Podcast unseres MeinVfB-Teams geht wieder auf Tour: Der PubCannstatt gastiert in der Alten Schule in Gablenberg. Diesmal zu Gast: VfB-Boss Alexander Wehrle.

Bei unseren Live-Podcastaufnahmen im Pub Alte Schule in Stuttgart-Gablenberg war bisher immer mächtig was los: So sprachen einst der Sportvorstand Fabian Wohlgemuth und sein Sportdirektor Christian Gentner über ihre Arbeit beim VfB Stuttgart. Torhüter Fabian Bredlow gab tiefe Einblicke in das Leben eines Profifußballers. Markenbotschafer Cacau verzückte alle mit Esprit und Charme. Und VfB-Vorstandsboss Alexander Wehrle leitete das VfB-Jahr 2025 mit einem famosen Auftritt nebst Lokalrunde in der Stuttgarter Kultkneipe ein. Nun kommt Wehrle erneut in die Alte Schule!

Ob er an diesem Montag, dem 11. August, wieder die Spendierhosen an hat, lässt sich zu diesem Zeitpunkt nur schwer einschätzen. Sicher ist, der VfB-Boss wird sich den Fragen unserer Hosts Dirk Preiß und Philipp Maisel ausführlich stellen. Themen gibt es so einige, unter anderem die Woltemade-Thematik, die anstehende Europapokalsaison, und und und...

Wie schon beim den ersten PubCannstatt-Ausgaben gilt: Ihr könnt live dabei sein und euch mit Fragen live einbringen! Kommt einfach in der Alten Schule (Gablenberger Hauptstraße 128) vorbei, los geht es um 19 Uhr. Eine vorherige Anmeldung ist nicht nötig. Der Eintritt ist frei, allerdings sind die Plätze begrenzt.