1 Der Transfermarkt und Sven Mislintat stehen unter anderem im Fokus dieser Episode. Foto: StN

Der VfB-Podcast unserer Redaktion ist zurück aus der Sommerpause. Die Redakteure Christian Pavlic und Philipp Maisel sprechen darin über aktuelle Themen rund um den VfB Stuttgart. Zu Gast in dieser Folge ist Sportredakteur Heiko Hinrichsen.

Stuttgart - Der MeinVfB-Podcast „PodCannstatt“ beschäftigt sich jede Woche mit den Themen rund um den VfB Stuttgart. In der neuen Ausgabe sprechen die Redakteure Christian Pavlic und Philipp Maisel über die aktuellen Themen und Personalien beim Verein mit dem Brustring und blicken auch auf das Pokalspiel in Rostock. Zu Gast in dieser Folge ist Sportredakteur Heiko Hinrichsen.

• Rückblick #FCHVfB

• Personalien & Transfermarkt

• VfB X F4 – das dritte Trikot ist da

• Ausblick #DFBPokal

• Blick auf die VfB U-Teams

Hier geht es zu unserer aktuellen Folge:

MeinVfB auf Facebook | MeinVfB auf Twitter | MeinVfB auf Instagram

Unsere Redakteure sind ganz nah dran an den Weiß-Roten aus Bad Cannstatt und sprechen über die Themen, die Leser, Hörer und Fans aktuell beschäftigen. Jeweils donnerstags um 19 Uhr und somit passend zum nächsten Spiel des VfB Stuttgart kommt die neue Folge in die jeweiligen Stores.