Der PodCannstatt, der MeinVfB-Podcast unserer Redaktion, geht in seine achte Saison. Am 17. Oktober 2017 haben wir unsere erste Folge herausgebracht – und seitdem ist viel passiert!

In bisher 299 Folgen konnten unsere Podcast-Hosts Christian Pavlic und Philipp Maisel eine lange Reihe an illustren Gästen empfangen. Trainer-Legenden wie Arie Haan und Felix Magath waren ebenso zu Gast wie VfB-Meisterkeeper Timo Hildebrand, das einstige VfB-Talent Timo Gebhart oder NFL-Star Jakob Johnson. Auch aktive Spieler des Clubs gaben sich die Ehre. Zuletzt etwa Atakan Karazor, der aktuelle VfB-Kapitän.

Nun stehen gleich zwei einschneidende Ereignisse vor der Tür. Zum einen spielt der VfB Stuttgart erstmals in der Geschichte des PodCannstatt international. Schon an diesem Donnerstagabend weiß man in Bad Cannstatt, welche Gegner in der Champions League auf die Weiß-Roten warten. Um 18 Uhr erfolgt die Auslosung in Nyon, die wir live auf unserem Youtube-Kanal begleiten werden.

Zum anderen steht die 300. Folge PodCannstatt vor der Tür. Anlass für uns, den Ernstfall zu proben. Denn zukünftig werden nicht nur mehrere Folgen des PodCannstatt pro Woche erscheinen. Es werden viele Folgen auch in den Fußballmetropolen Europas produziert werden. Also reisen unsere Hosts nach Split, um vor Ort den Ernstfall zu proben. Und Sie können mit dabei sein! Die komplette Reise wird auf unserem Instagram-Kanal abgebildet, in der Story verpassen Sie nichts rund um dieses Highlight.

Am Dienstagmorgen geht es los via Stuttgart Flughafen – und schon am Mittwochnachmittag wird die 300. Folge in ihrem Podcast-Feed erscheinen.