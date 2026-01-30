Podcast zum VfB Stuttgart: Nach der Auslosung ist vor dem Landesduell

1 Der neue Podcast zum VfB Stuttgart ist da Foto: Imago/Montage StZN

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig aktuelle Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 388. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über den Europa-League-Sieg gegen die Young Boys Bern sowie die Auslosung der Play-offs, bei der Celtic Glasgow zugelost wurde. Darüber hinaus werfen sie einen Blick auf die VfB-Frauen und die Nachwuchsteams des Vereins. Anschließend blicken sie voraus auf das Bundesligaduell gegen den SC Freiburg und das DFB-Pokal-Auswärtsspiel bei Holstein Kiel. Viel Spaß beim Hören!