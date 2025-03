Podcast zum VfB Stuttgart: Monumentaler Mittwoch für den VfB

1 Auf den VfB Stuttgart wartet ein großer Mittwoch. Foto: imago/StZN

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 340. Folge sprechen Christian Pavlic, Felix Mahler und Philipp Maisel über das bittere 0:1 in der Bundesliga bei Eintracht Frankfurt. Im Gespräch mit Daniel Teufel, dem Sportlichen Leiter NLZ, blicken wir auf das U19-Viertelfinale in der Youth League gegen den FC Barcelona. Und natürlich gibt es auch die große Vorschau auf das Halbfinale im DFB-Pokal gegen RB Leipzig an diesem Mittwoch (20.45 Uhr/Liveticker) vor heimischem Publikum in Cannstatt.