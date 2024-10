Podcast zum VfB Stuttgart: Mit Selbstvertrauen in den Südgipfel

1 Startelfdebütanten und Torschützen unter sich: Angelo Stiller, Jamie Leweling und Deniz Undav (v.l.n.r.). Foto: imago/dpa/Montage StZN

Der Podcast unserer Redaktion beschäftigt sich wöchentlich mit der Situation beim VfB Stuttgart. In der 309. Folge sprechen Christian Pavlic, Felix Mahler und Gregor Preiß über den „VfB Deutschland" und blicken voraus auf das Topspiel in München.











Der „PodCannstatt“ beleuchtet wöchentlich alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 309. Folge blicken Christian Pavlic und Felix Mahler mit Gregor Preiß auf die Länderspielpause, die für die meisten VfB-Profis sehr erfolgreich war. Angelo Stiller und Jamie Leweling feierten ihr Startelfdebüt in der deutschen Nationalmannschaft. Letzterer traf auch direkt beim 1:0-Sieg gegen die Niederlande, während Deniz Undav beide Treffer beim 2:1-Sieg in Bosnien-Herzegowina erzielte. Der Begriff des „VfB Deutschland“ wurde geboren. Am Samstagabend (18.30 Uhr) steht für die Schwaben das Bundesliga-Topspiel des Spieltags an – wir blicken auf den Südgipfel beim FC Bayern München.