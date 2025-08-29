Podcast zum VfB Stuttgart: Mit der Kraft der Karawane zum Heimerfolg
Mit der Kraft der Karawane zum Heimerfolg. Darum geht es in unserer neuen Podcast-Folge. Foto: imago/Montage StZN

In der 360. Folge sprechen Felix Mahler und Philipp Maisel über den Pflichtspielstart der Weiß-Roten über die Themen, die Fans des VfB aktuell bewegen.

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 360. Folge sprechen Felix Mahler und Philipp Maisel über den Pflichtspielstart der Weiß-Roten sowie über die Themen, die Fans des VfB aktuell bewegen. Die Spiele gegen den 1. FC Union Berlin und Eintracht Braunschweig, sowie das anstehende Duell gegen Borussia Mönchengladbach stehen im Fokus dieser Folge.

 

Die Schwerpunkte dieser Podcastfolge:

• Begrüßung & Gastvorstellung 00:00:00

• Recap #FCUVfB 00:00:56

• Recap #EBSVfB 00:12:23

• NLZ-News & Frauen 00:33:54

PodCannstatt auf Youtube | bei Spotify | bei Apple Podcast

Unsere Redakteure sind ganz nah dran an den Weiß-Roten aus Bad Cannstatt und sprechen über die Themen, die Leser, Hörer und Fans aktuell beschäftigen. Regelmäßig erscheint eine neue Folge in den diversen Podcatchern Ihrer Wahl.

 

 