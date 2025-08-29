Podcast zum VfB Stuttgart: Mit der Kraft der Karawane zum Heimerfolg

1 Mit der Kraft der Karawane zum Heimerfolg. Darum geht es in unserer neuen Podcast-Folge. Foto: imago/Montage StZN

Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 360. Folge sprechen Felix Mahler und Philipp Maisel über den Pflichtspielstart der Weiß-Roten sowie über die Themen, die Fans des VfB aktuell bewegen. Die Spiele gegen den 1. FC Union Berlin und Eintracht Braunschweig, sowie das anstehende Duell gegen Borussia Mönchengladbach stehen im Fokus dieser Folge.