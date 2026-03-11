1 Der neue Podcast zum VfB Stuttgart ist da Foto: Imago/Montage StZN

In Folge 395 des PodCannstatt sprechen Philipp Maisel und Christian Pavlic mit Handballer Manuel Späth, ehemaliger Spieler des FC Porto, über das Europaleague-Achtelfinale des VfB.











Link kopiert



Ein Tag vor dem bisherigen Höhepunkt der VfB-Saison gegen den FC Porto sprechen in der 395. Folge von PodCannstatt, dem Podcast, der regelmäßig aktuelle Themen rund um den VfB Stuttgart beleuchtet, Philipp Maisel und Christian Pavlic mit Manuel Späth, dem ehemaligen Handball-Nationalspieler sowie Meister und Pokalsieger mit dem FC Porto. Gemeinsam blicken sie zurück auf das Spiel gegen den FSV Mainz 05, richten den Blick auf die VfB-Frauen, die Nachwuchsmannschaften des Vereins und werfen natürlich einen Ausblick auf das morgige Duell gegen den FC Porto im Achtelfinale der Europaleague. Viel Spaß beim Hören!