Podcast zum VfB Stuttgart: Mammutaufgabe gegen Marmoush

1 Der VfB Stuttgart empfängt Eintracht Frankfurt. Foto: imago/StZN

Der Podcast unserer Redaktion beschäftigt sich wöchentlich mit der Situation beim VfB Stuttgart. In der 314. Folge sprechen Christian Pavlic, Philipp Maisel und David Scheu über das 0:2 gegen Atalanta Bergamo und den Bundesliga-Kracher gegen Eintracht Frankfurt.











