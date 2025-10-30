Podcast zum VfB Stuttgart: Mainz bleibt Mainz, wie es tritt und kracht

1 Der neue Podcast zum VfB Stuttgart ist da Foto: Montage StZN

In der 371. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über den vergangenen Doppelpack gegen Mainz und blicken voraus auf das Bundesligaduell gegen RB Leipzig.











Link kopiert



Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 371. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über den vergangenen Bundesliga- und Pokal-Doppelpack gegen Mainz und blicken voraus auf das Bundesligaduell mit Leipzig. Außerdem gibt es News zu den Nachwuchsmannschaften und dem Frauenteam des VfB.