Lust und Last der Traditionsvereine

1 Wie steht es um den VfB Stuttgart als Traditionsverein? Foto: StZN/Baumann

Der VfB-Podcast unserer Redaktion beschäftigt sich in Folge 122 mit der Situation der Traditionsvereine. Die Blogger Simeon Boveland und Christoph Mack diskutieren mit Redakteur Christian Pavlic.

Stuttgart - Der VfB-Podcast „PodCannstatt“ nimmt in der letzten pflichtspielfreien Woche die Situation der Traditionsvereine in Deutschland genau unter die Lupe und blickt dabei besonders auf die Entwicklung beim VfB Stuttgart. Redakteur Christian Pavlic diskutiert mit den Bloggern Simeon Boveland und Christoph Mack zudem über alle aktuellen Themen rund um den Verein mit dem Brustring.

Die Schwerpunkte dieser Ausgabe:

• Vorstellung der Gäste und ihres Blogs

• Wie steht es um die Traditionsvereine?

• Ausführliches Fazit zum Trainingslager

• Neues vom Transfermarkt

• NLZ-Newsflash

• Ausblick auf die weitere Vorbereitung

• Tiki-Taka mit Simeon & Christoph

• VfB-Gewinnspiel

Hier geht es zur aktuellen Folge:

Unsere Redakteure sind ganz nah dran an den Weiß-Roten aus Bad Cannstatt und sprechen über die Themen, die Leser, Hörer und Fans aktuell beschäftigen. Jeweils donnerstags erscheint die neue Episode auf den diversen Plattformen und Podcatchern Ihrer Wahl.

PodCannstatt auf Spotify | bei Apple Podcast | via Soundcloud | PodBean

Teilnahmebedingungen des Gewinnspiels

Das Gewinnspiel beginnt am Donnerstag, 3. September, 17 Uhr. Die Teilnahme ist bis Montag, 7. September, 14 Uhr möglich. Wer teilnehmen möchte, der sendet eine E-Mail an info@meinvfb.de mit dem Betreff „VfB-Gewinnspiel“, dazu bitte Name, Anschrift und Telefonnummer. Mit der Zusendung Ihrer E-Mail akzeptieren Sie unsere Teilnahmebedingungen.

Das Gewinnspiel wird in Kooperation mit den Betreibern des Blogs „Traditionell zweitklassig“ (https://traditionellzweitklassig.de/impressum) ausgerichtet.