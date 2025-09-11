Podcast zum VfB Stuttgart: Leweling-Schwung vor dem Landesduell

1 Der neue Podcast zum VfB Stuttgart ist da. Foto: imago/Montage StZN

In der 362. Folge sprechen Christian Pavlic, Philipp Maisel und Marco Seliger über die vergangene Länderspielpause und blicken auf die Partie gegen den SC Freiburg voraus.











Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 362. Folge sprechen Christian Pavlic, Philipp Maisel und Marco Seliger über die Leistung der VfB-Akteure während der Länderspielpause. Außerdem gibt es die News aus dem Nachwuchsleistungszentrum und aktuelle Infos zu den VfB-Frauen. Dazu gibt es natürlich auch die große Vorschau auf die Bundesliga-Partie gegen den SC Freiburg.