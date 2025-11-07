Podcast zum VfB Stuttgart: Kämpfen, köpfen, kontern – und jubeln

1 Der neue Podcast zum VfB Stuttgart ist da. Foto: Imago/Montage StZN

In der 373. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über den Sieg gegen Feyenoord und blicken voraus auf das Bundesliga-Duell gegen FC Augsburg.











Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 373. Folge sprechen Philipp Maisel, Christian Pavlic und Felix Mahler über den Sieg gegen Feyenoord Rotterdam in der Europa League, die Nicht-Nominierung von Angelo Stiller für die Nationalmannschaft – und blicken voraus auf das Bundesliga-Duell mit dem FC Augsburg. Außerdem gibt es Neuigkeiten zu den VfB-Frauen und den Nachwuchsteams des Vereins.