Podcast zum VfB Stuttgart: Im Video: Cacau zu Gast in der „Alten Schule“

1 Cacau war zu Gast in der „Alten Schule“. Foto: Baumann/StZN

In der 348. Folge sprechen Christian Pavlic und Philipp Maisel mit VfB-Meisterheld Cacau über dessen Wirken bei den Schwaben – und das Pokalfinale gegen Arminia Bielefeld.











Link kopiert



Der „PodCannstatt“ beleuchtet regelmäßig alle aktuellen Themen rund um den VfB Stuttgart. In der 348. Folge sprechen Christian Pavlic und Philipp Maisel im Rahmen der vierten Ausgabe des „PubCannstatt“ in der „Alten Schule“ in Stuttgart-Gablenberg mit VfB-Meisterheld Cacau über dessen Zeit am Neckar, die jüngste Entwicklung des Teams – und natürlich über das Finale im DFB-Pokal gegen Arminia Bielefeld an diesem Samstag (20 Uhr/Liveticker) in Berlin.